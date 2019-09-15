[目的/ 意义]辛西娅・葛拉博是美国预警情报领域的资深专家,通过对其预警情报思想进行述评,以帮助预警情报工作更好的开展。[方法/ 过程]文章运用比较法、归纳法等多种方法,系统梳理了辛西娅・葛拉博对预警情报的基本认识及做好预警情报工作的路径。[结果/ 结论]辛西娅・葛拉博认为战略预警是对威胁的可能性进行预警分析,情报分析是战略预警的重中之重