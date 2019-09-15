[1]李 静.辛西娅・葛拉博的预警情报思想[J].情报杂志,2019,(09):14.
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辛西娅・葛拉博的预警情报思想()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年09期
- 页码:
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14
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
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Cynthia Grabo’s Thoughts of Early Warning Intelligence
- 作者:
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李 静
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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辛西娅・葛拉博; 预警情报; 情报分析
- 摘要:
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[目的/ 意义]辛西娅・葛拉博是美国预警情报领域的资深专家,通过对其预警情报思想进行述评,以帮助预警情报工作更好的开展。[方法/ 过程]文章运用比较法、归纳法等多种方法,系统梳理了辛西娅・葛拉博对预警情报的基本认识及做好预警情报工作的路径。[结果/ 结论]辛西娅・葛拉博认为战略预警是对威胁的可能性进行预警分析,情报分析是战略预警的重中之重
更新日期/Last Update:
1900-01-01