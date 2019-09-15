[目的/ 意义]二战期间,德空军信号情报机构向德军提供了大量情报并发挥了重要作用,但至今对德空军信号情报机构的相关研究很少。对其开展专门、详细的研究,可还原出德空军信号情报机构在二战中的本来面貌,有利于我们更深入地理解二战情报史和二战史。[方法/ 过程] 基于国内外已有相关研究成果和解密档案,梳理、分析和总结其组织结构和工作成就等情况。[结果/ 结论]德空军信号情报机构的体制能够随着战争进程不断发展完善,整体上讲,其开展的信号情报工作是成功的,尤其是其提供的空袭预警等情报在德军作战中发挥了重要作用。德空军信号情报机构在二战情报史中应有其特殊的地位