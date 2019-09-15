[1]党俊琦.反恐预测算法“ 双黑箱”之对策研究―――以美军反恐战争为例[J].情报杂志,2019,(09):69.
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反恐预测算法“ 双黑箱”之对策研究―――以美军反恐战争为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年09期
页码:
69
栏目:
出版日期:
2019-09-15

文章信息/Info

Title:
Research on Countermeasures of the "Double Black Boxes"for Anti-Terrorism Prediction Algorithm―Taking America’s Anti-Terrorism as an Example
作者:
党俊琦12
1. 西北政法大学 西安 710082;2. 西安市公安局 西安 710002
关键词:
反恐预测算法机器学习国际法反恐战争“双黑箱”
摘要:
[目的/ 意义]智能反恐时代,反恐预测算法作为机器学习的应用算法,在预测恐怖活动组织和恐怖分子方面,效果显著。然而,应用中出现了“保密黑箱”叠加“技术黑箱”的“双黑箱”问题,对之研究具有重要的现实价值。[方法/ 过程]以美军反恐战争为研究样本,实证分析了造成“双黑箱”的原因,如数据偏差、算法歧视、过度依赖、透明不足和问责不力等;规范分析了美国政府破解“双黑箱”的政策和法律探索。[ 结果/ 结论] 研究认为,确保可参与性、可诠释性和可问责性的透明化路径是解决反恐预测算法“双黑箱”的积极面向
更新日期/Last Update: 1900-01-01