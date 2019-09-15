[目的/ 意义]情报失察是决策失误的重要但非唯一影响因素,在对决策失误归因时,应避免“情报失察”的泛化和滥用。对此进行研究有利于客观认识和界定两者之间的关系。[方法/ 过程] 在阐明决策视域下情报研究现状的基础上,以实际案例指出决策失误并非皆源自于“情报失察”。指出思维模式和结果偏差是“情报失察”泛化的原因。最后对情报失察与决策失误之间的关系进行再分解,进而提出可能的归因路径。[结果/ 结论]决策中的目标替代,执行本身的“决策”属性,决策自身的“政治”博弈,都可能使得决策失误,宜通过确立相互竞争的分析思路,科学设置情报分析以及决策评价体系等来合理判断失误原因。