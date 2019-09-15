[1]陈 德 刘 杰.决策失误归因中“ 情报失察”泛化现象检视[J].情报杂志,2019,(09):20.
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决策失误归因中“ 情报失察”泛化现象检视()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年09期
- 页码:
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20
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-09-15
文章信息/Info
- Title:
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A Review of the Generalization of "Intelligence Failure" in the Attributionof Decision Mistakes
- 作者:
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陈 德1 刘 杰2
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1. 中南财经政法大学刑事司法学院 武汉 430073;2. 华东政法大学刑事司法学院 上海 201620
- 关键词:
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决策失误; 情报失察; 失误归因; 结果偏差
- 摘要:
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[目的/ 意义]情报失察是决策失误的重要但非唯一影响因素,在对决策失误归因时,应避免“情报失察”的泛化和滥用。对此进行研究有利于客观认识和界定两者之间的关系。[方法/ 过程] 在阐明决策视域下情报研究现状的基础上,以实际案例指出决策失误并非皆源自于“情报失察”。指出思维模式和结果偏差是“情报失察”泛化的原因。最后对情报失察与决策失误之间的关系进行再分解,进而提出可能的归因路径。[结果/ 结论]决策中的目标替代,执行本身的“决策”属性,决策自身的“政治”博弈,都可能使得决策失误,宜通过确立相互竞争的分析思路,科学设置情报分析以及决策评价体系等来合理判断失误原因。
更新日期/Last Update:
1900-01-01