[目的/ 意义]解析政府数据开放质量的基本理论问题,旨在回应当前我国政府数据开放实践发展需要,以及为该议题后续相关研究奠定基础。[方法/ 过程]采用文献分析法和规范分析法,首先界定了政府数据开放质量的概念,进而解析了政府数据开放质量的基本维度,最后分析了政府数据开放质量的影响因素。[结果/ 结论] 政府数据开放质量指政府数据开放实施过程及结果中的固有特性满足相关规定要求和社会公众要求的程度。政府数据开放质量的基本维度包括公共性、安全性、保证性、保障性、系统性、参与性、回应性、共享性和利用性。政府数据开放质量的影响因素分为政府数据开放“质”的影响因素,包括价值取向、目标原则、公共政策、政府数据、开放平台、体制机制、公众能力等,政府数据开放“量”的影响因素,包括制度环境、过去经历、政府承诺、公众间沟通与交流、公众自身特征、政府后续行为等。