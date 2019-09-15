[目的/ 意义]加深对我党我军革命历史的认识,总结对预测性情报分析具有指导意义的方法论原则。[ 方法/ 过程]结合毛泽东的军事实践活动,从其军事和哲学理论著作中,梳理提炼相关方法论原则。[ 结果/ 结论] 毛泽东分析问题的方法论具有鲜明的战略前瞻性,其中对预测性情报分析工作具有重要指导意义的方法论原则可概括为三点:一是把握事物发展的规律性,要透过现象看到本质;二是注重事物发展的阶段性,承认事物发展过程中的曲折往复,把握量变引起质变的临界点;三是预测多种可能性,为应对最不利的情况做好准备,掌握主动权。