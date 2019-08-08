[目的/ 意义]针对研究热点中的“昙花一现”现象,提出一种识别“昙花一现”型研究主题的方法。[ 方法/过程]基于学术授信评价理论,提出一种可从发文和被引角度分析某主题获得的学术授信情况的方法,并设计了相关指标,以考察其学术吸引力及主要研究力量流动情况,然后以“ 图书馆2. 0”“ 真人图书馆”和“ Altmetrics”主题为例进行实证研究,验证了该方法在预测研究主题冷热趋势方面的有效性。[结果/ 结论]对研究主题进行学术授信分析有助于预测冷热趋势,根据年度Z 指数变化情况可有效识别“昙花一现”型研究主题。