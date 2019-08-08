[1]周春雷 师文欣 王小凯.学术授信视角下的“ 昙花一现”型研究主题识别方法研究*[J].情报杂志,2019,(08):68.
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学术授信视角下的“ 昙花一现”型研究主题识别方法研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年08期
- 页码:
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68
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-08-08
文章信息/Info
- Title:
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Study on Identification Method of the "Flashes in the Pan" ResearchTopics from the Perspective of Academic Credit
- 作者:
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周春雷 师文欣 王小凯
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郑州大学信息管理学院 郑州 450001
- 关键词:
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“昙花一现”现象 学术授信分析 年度Z 指数 研究力量 图书馆2. 0
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对研究热点中的“昙花一现”现象,提出一种识别“昙花一现”型研究主题的方法。[ 方法/过程]基于学术授信评价理论,提出一种可从发文和被引角度分析某主题获得的学术授信情况的方法,并设计了相关指标,以考察其学术吸引力及主要研究力量流动情况,然后以“ 图书馆2. 0”“ 真人图书馆”和“ Altmetrics”主题为例进行实证研究,验证了该方法在预测研究主题冷热趋势方面的有效性。[结果/ 结论]对研究主题进行学术授信分析有助于预测冷热趋势,根据年度Z 指数变化情况可有效识别“昙花一现”型研究主题。
更新日期/Last Update:
1900-01-01