[目的/ 意义]美军情报转型作为一种特殊的社会活动,它之所以会发生并发展,必然有着深层次的动因。研究这些动因,有助于形成对美军情报转型的全面认识,也有助于预测美军情报转型的未来走向。[方法/ 过程] 为分析美军情报能力生成的持久动力之源,梳理了美军情报转型的主要推动因素,并对各因素的作用进行了总结。[结果/ 结论]总体来说,国家安全环境是美军情报转型的根本原因,而安全形势的多样性、移位性和新兴性特征,则决定了美军情报工作模式的变化;战争形态变化是美军情报转型的直接动因,而网络中心战指导思想的确立,则影响了美军情报、监视与侦察能力的发展方向;科学技术是美军情报转型的赋能因素,而情报技术的重大跃升和广泛运用,则带来了美军情报效能的巨大进步。