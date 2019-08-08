[目的/ 意义]为探究图书情报学跨学科知识流入规律,不断促进我国图书情报学学科向前发展。[ 方法/过程]以中国引文数据库(CCD)作为数据源,将2010-2017 年时间段内,我国图书情报领域14 本期刊作为研究对象,获取61 333 篇跨学科期刊参考文献,从外部特征(学科类别、时滞性和机构)和内部特征(知识点、主题) 两个角度展开知识流入研究。[结果/ 结论]研究结果全面反映图书情报学跨学科知识需求情况,以及学科交叉融合发展历程,以期为今后图书情报学领域研究有所借鉴。