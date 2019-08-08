[1]张 瑞.我国图书情报学跨学科知识流入特征研究*[J].情报杂志,2019,(08):195.
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我国图书情报学跨学科知识流入特征研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年08期
- 页码:
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195
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-08-08
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Interdisciplinary Knowledge Inflow Characteristics of Libraryand Information Science in China
- 作者:
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张 瑞
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武汉大学信息资源研究中心 武汉 430072
- 关键词:
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图书情报学 参考文献 跨学科 知识流入
- 摘要:
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[目的/ 意义]为探究图书情报学跨学科知识流入规律,不断促进我国图书情报学学科向前发展。[ 方法/过程]以中国引文数据库(CCD)作为数据源,将2010-2017 年时间段内,我国图书情报领域14 本期刊作为研究对象,获取61 333 篇跨学科期刊参考文献,从外部特征(学科类别、时滞性和机构)和内部特征(知识点、主题) 两个角度展开知识流入研究。[结果/ 结论]研究结果全面反映图书情报学跨学科知识需求情况,以及学科交叉融合发展历程,以期为今后图书情报学领域研究有所借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01