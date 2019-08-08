[1]张继东 黄 媛.基于社交媒体基因图谱的用户推荐模型研究*[J].情报杂志,2019,(08):188.
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基于社交媒体基因图谱的用户推荐模型研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年08期
- 页码:
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188
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-08-08
文章信息/Info
- Title:
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Research of User Recommendation Model Based on the Gene Mapping of Social Media
- 作者:
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张继东 黄 媛
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湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430068
- 关键词:
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社交媒体 基因图谱 用户推荐
- 摘要:
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[目的/ 意义]随着社交媒体规模不断扩大,用户行为特征日益复杂,从中快速获取匹配信息愈发困难,因此为用户提供高效的推荐机制具有重要意义。[方法/ 过程]融合基因工程中的理论,提出一种基于社交媒体基因图谱的用户推荐模型,提取社交媒体中用户有效信息,发现用户的的生物基因、社会基因和网络基因,将每个基因上的主要属性进行匹配度计算,运用熵权法向用户推荐与用户匹配度较高的其他用户。[结果/ 结论]从国内用户最多的社交媒体―――新浪微博采集真实数据,证实了新型模型提高了推荐质量。但由于数据单一,无法确认在所有社交媒体中都有同样的推荐效果。
更新日期/Last Update:
1900-01-01