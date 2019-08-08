[目的/ 意义]随着社交媒体规模不断扩大,用户行为特征日益复杂,从中快速获取匹配信息愈发困难,因此为用户提供高效的推荐机制具有重要意义。[方法/ 过程]融合基因工程中的理论,提出一种基于社交媒体基因图谱的用户推荐模型,提取社交媒体中用户有效信息,发现用户的的生物基因、社会基因和网络基因,将每个基因上的主要属性进行匹配度计算,运用熵权法向用户推荐与用户匹配度较高的其他用户。[结果/ 结论]从国内用户最多的社交媒体―――新浪微博采集真实数据,证实了新型模型提高了推荐质量。但由于数据单一,无法确认在所有社交媒体中都有同样的推荐效果。