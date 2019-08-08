[目的/ 意义] 通过研究涉官网络舆情的政府回应,分析哪些因素在何种程度上影响着政府回应效果,据此提炼对改善政府回应效果的启示。[方法/ 过程]以自建案例库为基础,对139 个典型案例进行梳理。以政民博弈为视角,将影响政府回应效果的因素划分为三对范畴6 个方面,提出研究假设并进行实证检验。[结果/ 结论] 研究发现:政府问责力度对政府回应效果有较大的正向影响作用。舆情起源与回应效果有关,现实诱发的作用明显高于网络诱发。诉求目标影响回应效果,维护公益优于维护私益,批判揭露优于寻求真相。涉官舆情经新闻媒体发酵比通过网络发酵更易引致良好回应。政府对涉党政官员舆情的回应效果略好于企事业官员。官员级别的影响作用显著,政府对涉厅级以上高官的回应效果最差,对涉科级官员的回应效果最好。中央和上级干预对回应效果改善有明显推动作用。政府财力与政府回应效果关系不大,政府的线上管理能力对回应效果的提升没有实质性帮助,线下管理能力是政府回应的基础。政府的行动回应比单纯的话语回应效果更好。