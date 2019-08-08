[目的/ 意义] 期刊知识扩散深度是与期刊知识扩散广度相对应的评价角度,体现了期刊知识扩散的质量,研究期刊知识扩散深度指标对于完善期刊质量评价体系和提升期刊质量具有重要意义。[方法/ 过程] 该文提出了一个反映学术期刊知识扩散深度的新指标―――CJH 指数,它参照了h 指数的计算原理,定义为至少有CJH 种期刊引用了该期刊论文CJH 次,是一个从知识扩散角度评价期刊知识扩散质量的评价指标。以经济学CSSCI 期刊为例,基于CNKI 引文数据库的数据并采用偏最小二乘法和结构方程回归估计进行实证分析。[ 结果/ 结论] 研究结果表明:CJH 指数是一个重要的期刊评价指标;CJH 指数与影响因子、h 指数总体呈正相关关系;CJH 指数与扩散因子总体呈负相关关系,能反映出与扩散因子完全不同的知识深度扩散能力。CJH 指数可以在进一步的研究基础上加以推广。