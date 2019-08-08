[目的/ 意义]网络公共事件的爆发与平息往往伴随着多元共识的凝聚与分化。通过表征的流动研究共识达成的机制,对于建立良性舆情应对模式,构筑信任具有重要意义。[方法/ 过程] 在社会表征理论的框架下考察了“电梯劝烟猝死案”在社交媒体上的讨论文本,通过主题建模和情绪分析对事件发生的动态化网络情境进行还原,探讨事件涉及的社会表征、引发的社会情绪流动过程。[结果/ 结论]网络公共事件的共识达成是动态的议题框架和情绪框架竞合过程,事件涉及对象的社会表征在互动过程中具有一定的信息“应激性”,随着一致信息的刺激,表征逐渐稳定,基于网络公共事件的表层共识达成,但作为认识成果的深层共识的达成则需要时间沉淀。