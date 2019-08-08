[1]易淑琼 余 波.基于Nature 期刊文献的Twitter、Mendeley 和引文指标的比较研究[J].情报杂志,2019,(08):172.
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基于Nature 期刊文献的Twitter、Mendeley 和引文指标的比较研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年08期
- 页码:
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172
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-08-08
文章信息/Info
- Title:
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A Comparative Study of Twitter,Mendeley and Citation MetricsBased on Nature Journal Articles
- 作者:
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易淑琼 余 波
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西南科技大学经济管理学院 绵阳 621010
- 关键词:
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Altmetrics 被引频次 Mendeley Twitter 科研评价
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对当前如何将Altmetrics 科学合理地引入学术成果影响力评价问题, 深入研究传统文献计量指标与Altmetrics 的特征及规律,以期进一步完善科研评价体系。[方法/ 过程]该文以2013 年发表在Nature 上的生物化学领域文献为样本,获取文献的被引频次、Twitter 提及数及Mendeley 读者数指标数据,分别对指标数据来源传播新发表论文的速度、积累模式、关注论文的持续性、相关性及文献主题进行分析。[结果/ 结论] 研究发现,引文传播论文的速度比Twitter 慢。Mendeley 和引文指标在前期积累数据量较少,在中后期呈稳定速度增长,而Twitter与两者相反。Mendely 关注论文的持续性最强,被引频次次之,Twitter 最弱。指标数据的相关性随时间呈一定趋势变化。Mendeley 和引文指标关注文献主题相似,Twitter 关注文献主题与两者差异较大。
更新日期/Last Update:
1900-01-01