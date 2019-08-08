[目的/ 意义]针对当前如何将Altmetrics 科学合理地引入学术成果影响力评价问题, 深入研究传统文献计量指标与Altmetrics 的特征及规律,以期进一步完善科研评价体系。[方法/ 过程]该文以2013 年发表在Nature 上的生物化学领域文献为样本,获取文献的被引频次、Twitter 提及数及Mendeley 读者数指标数据,分别对指标数据来源传播新发表论文的速度、积累模式、关注论文的持续性、相关性及文献主题进行分析。[结果/ 结论] 研究发现,引文传播论文的速度比Twitter 慢。Mendeley 和引文指标在前期积累数据量较少,在中后期呈稳定速度增长,而Twitter与两者相反。Mendely 关注论文的持续性最强,被引频次次之,Twitter 最弱。指标数据的相关性随时间呈一定趋势变化。Mendeley 和引文指标关注文献主题相似,Twitter 关注文献主题与两者差异较大。