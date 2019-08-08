[目的/ 意义]美国《情报界指令》是国家情报总监依法管理国家情报工作的政策依据和基本框架,体现了美国情报界的法治精神。从《情报界指令》的角度研究美国情报界的法治精神,可以补充完善国内对美国情报法治管理的研究,为我国的情报体制改革与法治建设提供有益思路。[方法/ 过程]以《情报界指令》为基本材料,追溯其出台的背景原因,梳理其主要内容,归纳其反映的法治精神,并探讨法治精神的现实意义。[ 结果/ 结论] 美国《情报界指令》体现了制衡原则、民权至上、平权主义等法治精神。这些法治精神虽然在一定程度上给情报工作带来了诸多制约,但客观上促进了美国情报工作健康有序发展。