[1]武 洋 马千繁 高金虎.从美国《情报界指令》看美国情报界的法治精神*[J].情报杂志,2019,(08):7.
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从美国《情报界指令》看美国情报界的法治精神*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年08期
- 页码:
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7
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-08-08
文章信息/Info
- Title:
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On the Spirit of Legality of the US Intelligence Community Based onthe Intelligence Community Directives
- 作者:
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武 洋 马千繁 高金虎
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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美国情报界 国家情报总监 情报界指令 法治精神
- 摘要:
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[目的/ 意义]美国《情报界指令》是国家情报总监依法管理国家情报工作的政策依据和基本框架,体现了美国情报界的法治精神。从《情报界指令》的角度研究美国情报界的法治精神,可以补充完善国内对美国情报法治管理的研究,为我国的情报体制改革与法治建设提供有益思路。[方法/ 过程]以《情报界指令》为基本材料,追溯其出台的背景原因,梳理其主要内容,归纳其反映的法治精神,并探讨法治精神的现实意义。[ 结果/ 结论] 美国《情报界指令》体现了制衡原则、民权至上、平权主义等法治精神。这些法治精神虽然在一定程度上给情报工作带来了诸多制约,但客观上促进了美国情报工作健康有序发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01