[目的/ 意义]针对当前的研究前沿探测中争议较大的片面性问题,探讨提高研究前沿探测结果的全面客观性和精准度的方法,为研究前沿探测工作提供一些借鉴。[方法/ 过程]对研究前沿探测方法和现状进行了归纳和分析,尝试将学术论文的发文数据、引用数据和使用数据结合起来,设计出一种基于同行认可度的研究前沿探测方法;针对发文数据采用词频分析、共词分析和专家研判相结合的方式确定研究前沿领域,针对引用数据和使用数据采用权重计算方式计算出研究前沿领域的探测值,最终的研究前沿探测结果包含了研究前沿领域及探测值;并以儿童早期发展研究领域为例进行了实证。[结果/ 结论]从理论分析和实践验证两方面,证实了将学术论文的发文数据、引用数据和使用数据结合起来用于研究前沿探测的必要性和可行性,所设计的基于同行认可度的研究前沿探测方法,在提高探测结果的全面性、精准性和认可度方面具有实际的效果,具有一定的理论和实践价值。