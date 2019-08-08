[目的/ 意义] 大型体育赛事在给举办国或城市带来社会效益、经济效益的同时,也凸显了对安全与风险管控的紧迫性。研究大型体育赛事中的突发事件及赛事情报信息,有助于有的放矢地控制赛事危机的发生,更好地保障赛事的顺利进行。[方法/ 过程]采用文献资料法与逻辑分析法等,以大型体育赛事的历史突发事件流变、模式特征识别和阻断为切入点,分析大型体育赛事中突发事件的类型及特征。[结果/ 结论]研究结果得出影响大型体育赛事的突发事件因素主要源于恐怖组织的蓄意破坏以及人类暴力基因的唤醒。因此以期大型体育赛事的顺利进行,要充分利用情报的反恐防暴预警功能,通过预警系统的建立、情报机制的完善、情报交流的加强以及非政府组织的情报职能利用等方面的措施加大反恐防暴的力度。同时该文对潜在的突发事件风险提出了相应的预防控制措施。