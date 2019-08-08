[目的/ 意义] 针对网络舆情反转事件进行分析,确定其属性特征及分类,针对不同分类预先制定相应的预案。当出现新的网络舆情反转事件时,可快速预测其分类,并采取相应的预防措施,从而加快政府部门、公安部门和相关单位对舆情反转事件的响应速度,规避舆情事件的消极影响,为人民群众建立正确的舆论导向,建立科学规范的舆情环境。[方法/ 过程]将近几年的网络舆情反转事件作为样本集,利用其描述属性和分类属性建立决策树模型,并采用测试集对决策树模型的分类性能进行评价,确定模型的精确度和可用性。[结果/ 结论]事件类型、持续时长、反转次数和反转时段等属性都是影响舆情反转事件分类的重要因素,以这些因素为基础进行网络舆情反转事件的分类和识别是可行的。