[目的/ 意义]南海问题非常复杂,涉及“五国六方”,精确掌握南海声索方军事能力,对维护中国南海权益有十分重要的意义。[方法/ 过程]采集2010-2018 年之间南海声索方军事能力指标,通过熵值权重法量化评估军事能力指标权重,探讨南海声索方军事能力关键指标变化与高冲突频率声索方军事能力差异。[结果/ 结论]国防预算是影响南海声索方军事能力发展的最重要指标,次级指标依时间转变依序为陆军、海军、空军;高冲突频率南海声索方在军事能力建构上有不同的发展策略。