[目的/ 意义] 研判“中美贸易战”国际舆情对进一步应对中美博弈、构建正面国家形象、改善国际舆情环境及对外合作机制建设具有重要意义。[方法/ 过程] 以全球第二大搜索引擎Youtube 平台为舆情场域,采用网络数据挖掘与语料库研究方法,分析2018 年3 月1 日到2019 年1 月31 日期间平台发布的“中美贸易战”相关视频及评论,掌握舆情特征与层级成因。[结果/ 结论]“中美贸易战”的导火索是长期存在的西方沙文主义与近年来抬头的新平民主义,而“中美贸易战”舆情又反过来渲染、扩散了部分反华排华论调,加剧、固化西方社会对中国发展的担忧与不满。此外,舆情还呈现牵涉国家较多,经贸问题“挂钩”民生、政治、战略议题,社会精英与民众共同参与,民众意见分化严重等特点。中方应从国家形象管理、对外政策管理、发展路径调适三方面折冲中美博弈,捍卫国家利益,促进国际交流和合作。