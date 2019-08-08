[目的/ 意义]以情报与国家安全联盟这一情报智库为解剖对象,分析、总结美国情报智库的主要特征,为我相关领域的建设发展提供借鉴。[方法/ 过程]通过对该联盟发展历史、组织架构、重要活动等的梳理,从目标定位、价值追求、治理体制、人才机制、功能发挥、影响传播等方面分析美国情报智库的基本特征。[结果/ 结论]研究表明,以情报与国家安全联盟为代表的一批情报智库,在美国情报工作的建设发展中发挥着重要而独特的作用,并具有如下一些显著特点:目标定位以政策性、实用性研究为主,价值追求以独立、客观为标签,治理体制以公司化、专业化为特色,人才交流与使用以“旋转门”为特征,职能发挥和影响传播以“三位一体”为主导。