[1]彭 瑛 李树德 曹如中.智库与情报机构融合发展模式研究*[J].情报杂志,2019,(08):90.
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智库与情报机构融合发展模式研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年08期
- 页码:
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90
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-08-08
文章信息/Info
- Title:
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Research on Integrated Development Mode of Think Tanks andIntelligence Agencies
- 作者:
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彭 瑛1 李树德1 曹如中2
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1. 湖南工业职业技术学院经济管理学院 长沙 410208;2. 上海工程技术大学管理学院 上海 201620
- 关键词:
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智库 情报机构 融合发展 数据挖掘 信息检索
- 摘要:
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[目的/ 意义] 结合智库和情报机构之间的内在联系,提出智库和情报机构融合发展的建议,旨在探索新型智库的组织形式和管理方式。[方法/ 过程]运用文献研读、理论推演、质性分析等方法,探讨了智库和情报机构的内涵,分析了智库和情报机构融合发展的必要性和理论契合,提出了智库和情报机构融合发展的选择模式和政策建议。[结果/ 结论]认为智库建设应该将情报机构纳入发展视野,注意学习借鉴其他数据挖掘的技术与工具。而情报机构应主动融入到智库发展中,为新型智库建设提供更多的信息支持与保障。
更新日期/Last Update:
1900-01-01