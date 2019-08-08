[目的/ 意义] 结合智库和情报机构之间的内在联系,提出智库和情报机构融合发展的建议,旨在探索新型智库的组织形式和管理方式。[方法/ 过程]运用文献研读、理论推演、质性分析等方法,探讨了智库和情报机构的内涵,分析了智库和情报机构融合发展的必要性和理论契合,提出了智库和情报机构融合发展的选择模式和政策建议。[结果/ 结论]认为智库建设应该将情报机构纳入发展视野,注意学习借鉴其他数据挖掘的技术与工具。而情报机构应主动融入到智库发展中,为新型智库建设提供更多的信息支持与保障。