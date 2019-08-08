[目的/ 意义] 为帮助研究者全面、系统地把握动机拥挤理论在信息系统领域的应用进展,以便在后续研究中使用科学的研究框架挖掘并拓展动机拥挤理论的适用情境,充分发挥该理论价值。[方法/ 过程]对国内外基于动机拥挤理论的相关研究成果进行检索和梳理,总结了研究取得的成果和存在的问题。[结果/ 结论]动机拥挤理论在信息系统领域内的应用成果主要集中在“动机拥挤理论在在线社区采用中的应用”“动机拥挤理论在口碑传播中的应用”“动机拥挤理论在内容贡献中的应用”这三个方面;研究中存在“结论尚未达成一致”“缺少对知识资产类型的考察”等问题;对结论存在分歧的文献进行元分析、研究不同类别在线社区中的动机拥挤现象是未来值得关注的研究方向。