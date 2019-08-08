[目的/ 意义]情境(context)作为描述主体所处环境的信息,对社交网络(SNS)用户行为和信息服务具有重大影响。通过系统化梳理社交网络情境研究的主题、内容、理论、方法和结果,以帮助学界和业界更好地认识和理解情境对社交网络用户行为的影响、情境在社交网络信息服务中的作用、情境在实证研究和应用研究中的差异、现有研究的不足及展望,为社交网络情境的进一步研究提供参考。[方法/ 过程]从采纳行为、持续使用行为、内容创建行为和内容消费行为4 个方面,总结情境对社交网络用户行为的影响;从情境感知、基于情境的推荐和具体应用3 个方面,总结情境在社交网络信息服务中发挥的作用。[结果/ 结论] 结果表明,情境在实证领域和应用领域的运用存在一定差异,但同时也存在彼此可借鉴之处,二者都将情境和信息系统的相关研究同社交网络紧密结合,以拓展理论和解决问题。最后,提出了现有研究在理论、方法和技术方面的不足,供情报和信息科学领域的学者进一步研究和探讨。