[目的/ 意义]为全面考察公共政策的影响力,丰富政策评估视角。[ 方法/ 过程] 以2004-2017 年连续14年中央一号文件施引文献为对象,应用频次统计、聚类分析和共词网络分析等文献计量方法,对1 745 篇引用中央一号文件的相关论文的来源期刊、作者及其所在机构、关键词等进行了分析。[结果/ 结论]研究结果显示,中央一号文件的学术影响力集中于涉农期刊、涉农机构;相关研究随政策文件主题变动而调整,显示出较为明显的即时性;同时,“三农”、农民、土地等核心主题保持了一定稳定性;文献关键词的共词网络链条较长,相互关联不紧密。研究结果揭示当前公共政策研究专业性较为突出,但在解决综合、复杂的现实问题时,仍面临不小的挑战。