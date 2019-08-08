[1]刘晓光 王贤文.公共政策的学术影响计量*―――基于2004-2017 年“ 中央一号文件”的引文分析[J].情报杂志,2019,(08):165.
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公共政策的学术影响计量*―――基于2004-2017 年“ 中央一号文件”的引文分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年08期
- 页码:
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165
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-08-08
文章信息/Info
- Title:
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Measurement of Public Policy Influence on Academia―Citation Analysis on the Central Committee’s Document No. 1 2004-2017
- 作者:
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刘晓光1 王贤文2
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1. 南京农业大学公共管理学院 南京 210095;2. 大连理工大学人文与社会科学学部WISE 实验室 大连 116024
- 关键词:
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公共政策分析 学术影响力 中央一号文件 引文分析 CiteSpace VOSviewer
- 摘要:
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[目的/ 意义]为全面考察公共政策的影响力,丰富政策评估视角。[ 方法/ 过程] 以2004-2017 年连续14年中央一号文件施引文献为对象,应用频次统计、聚类分析和共词网络分析等文献计量方法,对1 745 篇引用中央一号文件的相关论文的来源期刊、作者及其所在机构、关键词等进行了分析。[结果/ 结论]研究结果显示,中央一号文件的学术影响力集中于涉农期刊、涉农机构;相关研究随政策文件主题变动而调整,显示出较为明显的即时性;同时,“三农”、农民、土地等核心主题保持了一定稳定性;文献关键词的共词网络链条较长,相互关联不紧密。研究结果揭示当前公共政策研究专业性较为突出,但在解决综合、复杂的现实问题时,仍面临不小的挑战。
更新日期/Last Update:
1900-01-01