[目的/ 意义] 通过分析五眼情报联盟的演变历史与现状,进一步丰富我国对该情报网络的研究,为我国提供对策与借鉴建议。[方法/ 过程]根据美国近年公开的历史档案、前官员的讲话记录、国内外相关研究成果,综合运用历史分析法和文献研究法,试图描绘出该情报网络的演变路径并评估现有机制的优劣。[结果/ 结论] 研究表明,在历经73 年的发展后,五眼情报联盟形成了6 大情报领域28 个情报机构全面对接的组织架构,而且其定位正从特殊情报网络向情报安全同盟演化,预计将对美国同盟体系、南海问题、中美科技竞争产生重要的影响。