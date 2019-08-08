[1]刘江韵 黄紫斐.演变中的五眼情报联盟:历史与现状[J].情报杂志,2019,(08):28.
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演变中的五眼情报联盟:历史与现状()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年08期
- 页码:
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28
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-08-08
文章信息/Info
- Title:
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The Evolving Five-Eye Intelligence Community:History and Current Situation
- 作者:
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刘江韵 黄紫斐
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上海外国语大学国际关系与公共事务学院 上海 200083
- 关键词:
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情报合作 五眼情报联盟 英美协议
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过分析五眼情报联盟的演变历史与现状,进一步丰富我国对该情报网络的研究,为我国提供对策与借鉴建议。[方法/ 过程]根据美国近年公开的历史档案、前官员的讲话记录、国内外相关研究成果,综合运用历史分析法和文献研究法,试图描绘出该情报网络的演变路径并评估现有机制的优劣。[结果/ 结论] 研究表明,在历经73 年的发展后,五眼情报联盟形成了6 大情报领域28 个情报机构全面对接的组织架构,而且其定位正从特殊情报网络向情报安全同盟演化,预计将对美国同盟体系、南海问题、中美科技竞争产生重要的影响。
更新日期/Last Update:
1900-01-01