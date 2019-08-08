[目的/ 意义] 地方新型智库建设已经进入提升自我专业化发展能力、提高智库资源的配置效率、改善智库思想市场发展环境的新时代,研究地方智库协同创新模式选择及实现路径,为地方智库协同创新提供参考。[ 方法/过程]采用文献调研法和案例分析法,界定地方智库协同创新内涵,分析地方智库协同创新的做法与经验,探究地方智库协同创新的制约因素,提出地方智库“元素变革+组织与空间维度转变”协同创新模式。[ 结果/ 结论] 以党政复杂性决策需求为驱动力,从科学定位现代新型地方智库功能、高端智库和智库主体培育、地方智库战略联盟体构建、提档升级地方智库大数据中心、发挥党委政府的行政和地方思想市场双重调节作用等层面,提出新时代地方智库协同创新实现路径。