[1]李 瑞 李北伟 李 扬.地方智库协同创新模式选择与实现路径[J].情报杂志,2019,(08):82.
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地方智库协同创新模式选择与实现路径()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2019年08期
页码:
82
栏目:
出版日期:
2019-08-08

文章信息/Info

Title:
Selection and Implementation Path of Collaborative Innovation Mode ofLocal Think Tanks
作者:
李 瑞12 李北伟1 李 扬1
1. 吉林大学管理学院 长春 130022;2. 吉林工程技术师范学院工商管理学院 长春 130052
关键词:
地方智库 协同创新 制约因素 模式选择 实现路径
摘要:
[目的/ 意义] 地方新型智库建设已经进入提升自我专业化发展能力、提高智库资源的配置效率、改善智库思想市场发展环境的新时代,研究地方智库协同创新模式选择及实现路径,为地方智库协同创新提供参考。[ 方法/过程]采用文献调研法和案例分析法,界定地方智库协同创新内涵,分析地方智库协同创新的做法与经验,探究地方智库协同创新的制约因素,提出地方智库“元素变革+组织与空间维度转变”协同创新模式。[ 结果/ 结论] 以党政复杂性决策需求为驱动力,从科学定位现代新型地方智库功能、高端智库和智库主体培育、地方智库战略联盟体构建、提档升级地方智库大数据中心、发挥党委政府的行政和地方思想市场双重调节作用等层面,提出新时代地方智库协同创新实现路径。
更新日期/Last Update: 1900-01-01