[目的/ 意义]通过描绘中国情报活动的古往今来,从情报的萌芽、情报思想的传承、情报工作的开展等几个方面梳理中国情报活动的发展脉络,总结中国情报工作兴起、发展和变革的规律,以期为中国情报学进一步的发展和完善提供参考。[方法/ 过程]采用纵向研究法,从远古时期的情报萌芽开始,详细介绍了中国古代的情报思想,无论是六经之首的《周易》,春秋战国时期的《孙子兵法》,三国时期的《隆中对》,或是唐朝的《李卫公问对》,清朝的《间书》,民国时期郑介民的《军事情报学》等均体现出中国古代和近代名家的情报智慧与情报思想。在历经抗日战争和解放战争洗礼后,中国共产党的情报工作日臻成熟,建国后的中国科技情报工作在周恩来总理的指引下也得到了进一步的壮大。伴随着Information 的Intelligence 化的情报复兴,在总体国家安全观视阈下的中国情报事业也迎来了前所未有的大发展。[结果/ 结论]随着中国的国家崛起和民族复兴,中国正在群体性地再次崛起一批情报学家,形成了可称之为中国情报学派的学术力量。在总体国家安全观的背景下,中国情报学的未来也会更加光明。