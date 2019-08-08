[目的/ 意义]作为下一代显示器材料的OLED(有机发光二极管)发展迅猛,从社会网络角度对其专利信息进行分析能清晰地掌握其全球技术分布态势。[方法/ 过程]常规静态网络分析呈现问题较为单一,而技术创新具有复杂性,利用动态网络分析方法,分时段建立多个层面的模型,可观察网络指标的演化情况。以OLED 技术领域的相关专利信息为数据源,建立多重属性节点的技术创新网络,并分时间段对网络进行演化测度分析。[结果/ 结论]研究发现,网络中的多个指标存在演化趋势,展示出OLED 技术领域发展趋势以及当前创新热点。专利权人之间的合作强度有下降趋势,OLED 技术所涉及的领域越来越广泛,专利权人涉及国家的数量逐渐减少。