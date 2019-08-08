[目的/ 意义] 通过分析美国反恐情报融合机构的设立、运作,有助于为我国反情报机构的改革提供经验借鉴。[方法/ 过程]运用开源情报、案例研判和文献资料分析,发现美国反恐情报融合机构形成的因素,即美国多起国内恐怖袭击事件暴露出各情报机构运行存在政出多门,权力分散,机构重叠,职能交叉和冲突,相互间缺少协同合作与信息共享等漏洞,严重制约着情报功能的发挥。基于上述原因,美国情报界设立了国家反恐中心、恐怖分子筛查中心、全国调查中心、情报融合中心等全国性的反恐情报融合机构,通过构建协同合作体系,完善配套机制,融合、串并情报源,据此研判境内外的恐怖袭击动向,从而提前预防和应急处置。[结果/ 结论]通过研究认为,美国反恐情报融合机构对我国的启示在于为反恐情报机构改革,即设立全国性的反恐情报融合机构,构建反恐情报融合机构的制度规范,优化反恐情报融合机构的运作模式等提供经验借鉴。