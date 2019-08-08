[1]何 浩 葛腾飞.政治过程视角下军工利益集团对美国国家安全政策影响探究[J].情报杂志,2019,(08):36.
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政治过程视角下军工利益集团对美国国家安全政策影响探究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年08期
- 页码:
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36
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-08-08
文章信息/Info
- Title:
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An Analysis of the Influence of Military-Industry Interest Groups in U. S.National Security Policy from the Perspective of Political Process
- 作者:
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何 浩 葛腾飞
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国防科技大学国际关系学院 南京 210000
- 关键词:
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政治过程 美国 国家安全 利益集团
- 摘要:
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[目的/ 意义]从美国国内政治角度对特朗普上任以来美国国家安全政策的重大调整进行分析,有益于客观理性地认知这种政策变迁。[方法/ 过程]以传统政治过程分析视角,通过对军工利益集团在参与政党政治、提出政策建议、国内经济影响及精英政治人物4 个方面对美国国家安全政策产生的影响进行分析,并考察了本届美国政府在政策层面对军工利益集团的回应。[结果/ 结论]军工利益集团与国家安全和经济发展密切相关的特质使其成为美国政府的政策工具,其利益诉求与特朗普政府国家安全政策立场有着一致性。而美国国内政治经济状况对国家安全政策的导向上起着基础性与结构性的作用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01