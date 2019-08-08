[目的/ 意义]从美国国内政治角度对特朗普上任以来美国国家安全政策的重大调整进行分析,有益于客观理性地认知这种政策变迁。[方法/ 过程]以传统政治过程分析视角,通过对军工利益集团在参与政党政治、提出政策建议、国内经济影响及精英政治人物4 个方面对美国国家安全政策产生的影响进行分析,并考察了本届美国政府在政策层面对军工利益集团的回应。[结果/ 结论]军工利益集团与国家安全和经济发展密切相关的特质使其成为美国政府的政策工具,其利益诉求与特朗普政府国家安全政策立场有着一致性。而美国国内政治经济状况对国家安全政策的导向上起着基础性与结构性的作用。