[目的/ 意义]恐怖主义对世界尤其是转型中的中国带来巨大挑战,国际涉华暴恐舆论应该被提升到国家安全的战略地位。基于公开源情报,探究国外媒体对涉华暴恐问题的舆论导向,对我国国家安全情报至关重要。[ 方法/ 过程]基于国外新闻媒体语料库的公开源情报,以国外媒体对中国暴恐议题为研究样本,从框架理论和话语分析视角出发,探究涉华暴恐问题的话语框架。[结果/ 结论]研究发现,有关我国暴恐问题的报道,美国和英国予以了更多关注,在议题上大量关注涉华国际反恐合作的同时,却也热衷于对中国暴恐事件背后问题的评论;在话语上呈现客观报道下的传播偏向输出,在框架上呈现意识形态下的政治形象塑造,误导国际舆论,削弱了我国的国际表达。因此,我国应重视该领域的国家安全情报搜集和分析,构建国家反恐战略传播体系,加强国际舆论引导。