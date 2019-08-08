[1]傅雷鸣 杨 明 王兆烨 陈一飞.RAC 指数―提升科研人员影响力评估公平性的新指标[J].情报杂志,2019,(08):151.
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RAC 指数―提升科研人员影响力评估公平性的新指标()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年08期
- 页码:
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151
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-08-08
文章信息/Info
- Title:
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Improving Fairness of Researchers Evaluation:RAC-index
- 作者:
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傅雷鸣 杨 明 王兆烨 陈一飞
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南京农业大学工学院 南京 210031
- 关键词:
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H 指数 RA 指数 科研合作 作者权重 RAC 指数
- 摘要:
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[目的/ 意义]基于H 指数,引入一种新的学术影响力的评估指标,以提高量化评估的科学性、公平性。[ 方法/ 过程]基于作者贡献差异改进RA 指数,将通讯作者和其他作者贡献考虑在内,以图书情报领域研究人员为实证对象检验RAC 指数的评估有效性,详细比较RAC 指数与H 指数的异同点。[ 结果/ 结论] RAC 指数考虑作者贡献,作者区分度高,可以筛选出高贡献、高影响力的科研人员,与其他评估指标的相关性较强。RAC 指数的评估结果更为合理公平,可以作为一个独立的评价指标。
更新日期/Last Update:
1900-01-01