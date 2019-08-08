[目的/ 意义]基于H 指数,引入一种新的学术影响力的评估指标,以提高量化评估的科学性、公平性。[ 方法/ 过程]基于作者贡献差异改进RA 指数,将通讯作者和其他作者贡献考虑在内,以图书情报领域研究人员为实证对象检验RAC 指数的评估有效性,详细比较RAC 指数与H 指数的异同点。[ 结果/ 结论] RAC 指数考虑作者贡献,作者区分度高,可以筛选出高贡献、高影响力的科研人员,与其他评估指标的相关性较强。RAC 指数的评估结果更为合理公平,可以作为一个独立的评价指标。