[目的/ 意义]网络分离主义运动是适应网络技术发展和分离主义运动形态发展的需要,分离主义运动的网络化给分离主义运动治理带来了较大的阻碍。对网络分离主义运动的学理上的研究能够为实践中的治理提供较好的理论依据。[方法/ 过程]网络是分离主义势力宣传鼓动的舞台、信息沟通的空间、人员招募培训的平台、资金来源的渠道、行动谋划实施的载体,通过对此的分析能够加深对网络时代分离主义运动治理挑战的认识,更有针对性的提出相应的对策建议。[结果/ 结论]要从树立网络边疆意识着手,掌握舆论主导权,建立区域性、全球性的治理平台与机制,构建网络空间命运共同体,建构以法律法规为支撑的舆情研判机制,为打击网络分离主义运动提供条件。