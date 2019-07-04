[1]赵祖斌.监察体制改革下职务犯罪情报评估机制完善论[J].情报杂志,2019,(07):42.
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监察体制改革下职务犯罪情报评估机制完善论()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年07期
- 页码:
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42
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
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On the Perfection of the Evaluation Mechanism of Duty Crime Intelligenceunder the Supervision System Reform
- 作者:
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赵祖斌
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武汉大学法学院 武汉 430072
- 关键词:
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监察体制改革 职务犯罪 情报评估 设定标准 优化流程
- 摘要:
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[目的/ 意义] 监察体制改革对职务犯罪情报质量提出了更高的要求,情报评估越发重要,但是现阶段职务犯罪情报评估机制的不足已经制约了职务犯罪调查的质量和效率。因此,探讨如何完善职务犯罪情报评估机制既可以提高职务犯罪情报评估质量,又为我国情报评估机制的完善带来了契机。[方法/ 过程]在梳理文献的基础上分析当下职务犯罪情报评估机制的现状,通过对比论证的方法阐述了职务犯罪情报评估的含义、意义,职务犯罪情报评估机制的嬗变及存在的问题。[结果/ 结论]为适应监察体制改革,提高职务犯罪调查质效,有必要从构建专业化评估机构、加强评估技术力量建设、设定科学评估标准、优化评估流程等方面完善职务犯罪情报评估机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01