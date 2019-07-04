[目的/ 意义]高校图书馆如何更好地开展专利信息服务已成为当前图书馆界的研究热点。把握产业技术创新对高校图书馆专利信息服务的需求特征,有利于高校图书馆拓展业务服务地方经济和产业发展。[方法/ 过程]通过对530 家不同规模的研发企业进行问卷调查,结合文献调研、菲利普・科特勒的市场营销理论等,系统分析了企业技术创新与高校图书馆专利信息服务的合作基础,对高校图书馆专利信息业务类型、合作模式、服务方式、服务管理等方面的需求表现。[结果/ 结论]归纳提出产业技术创新对高校图书馆专利信息服务的八大需求特征:合作性、多样性、动态性、高质量、连续性、个性化、便捷性和时效性,为高校图书馆有针对性地加强能力建设、拓展专利信息服务提供思路和参考依据。