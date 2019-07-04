[目的/ 意义]群体性事件是重大社会风险的表现形式之一,如何从纷繁复杂的矛盾中把握其演化机理是建立健全社会风险研判和决策风险评估机制的基础,对社会风险的防范和化解具有重要的意义。[方法/ 过程]提取了影响群体性事件的四类相关主体:公众、政府、媒体和社区,建立了适用于群体性事件演化机理的模型,并利用系统动力学和多Agent 方法对群体性事件进行混合仿真,以此捕捉群体性事件的演化机理。[ 结果/ 结论] 仿真实验的结果表明,该建模研究能反映出群体性事件的演化机理,并为应急管理提供了理论支持。