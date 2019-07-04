[目的/ 意义]分析Altmetrics 在国内学术环境下与传统文献计量指标的相关性,以进一步完善国内科研成果评价体系。[方法/ 过程]选取百度文库、道客巴巴、豆丁网、CNKI、百度学术、Google Scholar 数据库,以生物学和管理学领域论文为研究样本,采集相关的指标数据,利用SPSS 软件,开展指标间的相关性分析。[结果/ 结论] 道客巴巴是国内最具潜力的Altmetrics 指标来源平台。Altmetrics 与引文指标具有中度及低度相关性,证明了国内Altmet鄄rics 指标能够在一定程度上评价论文的影响力。作者影响力和基金项目会对用户引用、阅读等文献利用行为产生影响。生物学和管理学领域论文相关性分析结果的差异反映出科学评价中自然科学和社会科学的不同。未来学术成果评价应该是传统文献计量与Altmetrics 的结合。