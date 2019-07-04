[1]杨文革 辛宇罡.大数据时代查办涉黑案件情报监管机制研究[J].情报杂志,2019,(07):35.
点击复制
大数据时代查办涉黑案件情报监管机制研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年07期
- 页码:
-
35
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
-
Research on Intelligence Supervision Mechanism for InvestigatingOrganized Crime in the Big Data Era
- 作者:
-
杨文革 辛宇罡
-
南开大学法学院 天津 300350
- 关键词:
-
情报 大数据侦查 涉黑案件 刑事诉讼法 个人信息安全
- 摘要:
-
[目的/ 意义]公安司法机关查办涉黑案件的工作成效,在很大程度上取决于占有情报的数量和质量。当前,在深入研究涉黑案件情报基础理论的基础上,完善涉黑案件情报监管机制,是具有现实意义的重要问题。[ 方法/ 过程]通过深入解析涉黑案件情报监管的直接责任、内部监管和外部监管的区分,剖析大数据时代涉黑案件情报监管的特点、盲区以及运行机制的缺陷。[结果/ 结论]完善黑案件情报监管的任职资格的审核机制、设施的安全监管机制、情报收集监管机制和情报分析监管机制,需要兼顾打击犯罪和保护个人隐私权。
更新日期/Last Update:
1900-01-01