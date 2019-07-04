[目的/ 意义]准确研判美国智库对“冰上丝绸之路”倡议的认知,是分析美国对“冰上丝绸之路”倡议的舆论走向及战略认知至关重要的一环,也是研判美国北极政策的重要指标。[方法/ 过程]选取美国6 家主流智库作为研究样本,对2017 年6 月以来发布的代表性研究文献进行考察发现,美国智库对“冰上丝绸之路”倡议的关注集中在中国的动机和倡议可能产生的影响两个方面。部分学者持理性态度,多数学者充满质疑与担忧。智库通过与美国对中国快速崛起的战略判断保持一致、为卸任政府官员提供研究职位以及采用多元化的传播方式等手段扩大其认知观点的影响力。[结果/ 结论]由多种因素交互影响而形成的负面认知的传播将影响官方政策取向并干扰其他国家对倡议的理解。中国应在战略与战术层面采取措施,有针对性地加强国际话语运作,构建有利于“冰上丝绸之路”建设的舆论环境,推动“冰上丝绸之路”建设的可持续发展。