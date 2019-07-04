[1]杨宝强 钟曼丽.社会智库筹资能力及其提升策略研究*[J].情报杂志,2019,(07):55.
点击复制
社会智库筹资能力及其提升策略研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
- 期数:
-
2019年07期
- 页码:
-
55
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
-
Research on the Financing Ability of Social Think Tanks and Its Promotion Strategies
- 作者:
-
杨宝强 钟曼丽
-
海南师范大学经济与管理学院 海口 571158
- 关键词:
-
社会智库 筹资能力 因子分析 逐步回归 多元渠道
- 摘要:
-
[目的/ 意义]资金作为社会智库运行的“血液”,其多寡和来源是否稳定将直接影响社会智库的生存与发展。研究筹资能力及其影响因素将为社会智库进一步发展提供有益借鉴。[方法/ 过程] 基于国内外权威智库评价指标体系构建了筹资能力指标体系,通过网络搜集到147 家社会智库,采用无放回抽样方法确定21 个样本。通过描述性统计、因子分析测算了社会智库筹资能力,采用信度分析检验了指标有效性,通过逐步回归分析了社会智库筹资能力的影响因素。[结果/ 结论]研究发现,社会智库筹资能力整体较弱,且存在分化现象,人际关系在筹资中依然占主导地位,资金渠道单一且供给不足,亟需拓宽筹资渠道,完善内部筹资机构来提升筹资能力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01