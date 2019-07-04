[目的/ 意义]资金作为社会智库运行的“血液”,其多寡和来源是否稳定将直接影响社会智库的生存与发展。研究筹资能力及其影响因素将为社会智库进一步发展提供有益借鉴。[方法/ 过程] 基于国内外权威智库评价指标体系构建了筹资能力指标体系,通过网络搜集到147 家社会智库,采用无放回抽样方法确定21 个样本。通过描述性统计、因子分析测算了社会智库筹资能力,采用信度分析检验了指标有效性,通过逐步回归分析了社会智库筹资能力的影响因素。[结果/ 结论]研究发现,社会智库筹资能力整体较弱,且存在分化现象,人际关系在筹资中依然占主导地位,资金渠道单一且供给不足,亟需拓宽筹资渠道,完善内部筹资机构来提升筹资能力。