[目的/ 意义]把认知干预理论和方法引入战略欺骗中,为战略欺骗研究提供新的视角。[ 方法/ 过程] 厘清认知干预的理论基础和战略欺骗的心理学维度及二者的关联,从认知干预的视角分析战略欺骗实施的流程,并梳理战略欺骗中常见的认知干预方法。[结果/ 结论]运用认知干预的方法实施战略欺骗可以使敌方陷入认知偏差、思维固化、决策失误中,是重要的辅助性手段,充当了国家力量的倍增器,有助于有效应对新的国际局势和挑战。