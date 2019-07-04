[1]许 畅 高金虎.认知干预:战略欺骗的新视角[J].情报杂志,2019,(07):23.
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认知干预:战略欺骗的新视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年07期
- 页码:
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23
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
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Cognitive Intervention: A New Perspective of Strategic Deception
- 作者:
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许 畅 高金虎
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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情报 战略欺骗 心理战 认知干预
- 摘要:
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[目的/ 意义]把认知干预理论和方法引入战略欺骗中,为战略欺骗研究提供新的视角。[ 方法/ 过程] 厘清认知干预的理论基础和战略欺骗的心理学维度及二者的关联,从认知干预的视角分析战略欺骗实施的流程,并梳理战略欺骗中常见的认知干预方法。[结果/ 结论]运用认知干预的方法实施战略欺骗可以使敌方陷入认知偏差、思维固化、决策失误中,是重要的辅助性手段,充当了国家力量的倍增器,有助于有效应对新的国际局势和挑战。
更新日期/Last Update:
1900-01-01