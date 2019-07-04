[目的/ 意义]孙子以“知论”为核心的情报思想,对中国古代情报史产生了深远影响。研究这一论题,对于挖掘以《孙子》为代表的古典兵略的现代内涵,构筑具有中国特色的情报理论等,都具有启示意义。[ 方法/ 过程] 梳理《孙子》在历史上的传承和研究情况,对照西方现代情报学理论,考察孙子情报思想的历史影响和运用价值等,并对主要评判意见进行整理。[结果/ 结论]中国古代的军事家对《孙子》情报思想的态度却并不完全相同,有的只是满足于注解和阐释,有的则是留心于借鉴和运用,有的则是大胆加以批评和改造。总之,中国古代情报历史烙下了浓厚的《孙子》的印记,批评之声并不能对其历史地位构成动 。