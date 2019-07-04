[目的/ 意义] 在叙词表的新建与更新维护过程中,提前确定概念数量和概念间关系的大致情况,是词表构建的重要工作。[方法/ 过程]借鉴生态学原理,从生态位、食物网和冗余机制三个方面说明叙词表概念稳定性的形成原因,并选取MeSH 医学主题词表和《核科学技术叙词表》,分别统计概念的数量变化和概念间关系的变化情况进行实证。[结果/ 结论]从生态学角度对叙词表概念的稳定性进行了解释,同时证明叙词表概念存在数量稳定性和关系稳定性,并依据此对叙词表的更新维护提出一定建议。