[1]邢福元 常 春.基于生态学视角的叙词表概念稳定性研究*[J].情报杂志,2019,(07):146.
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基于生态学视角的叙词表概念稳定性研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年07期
- 页码:
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146
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
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Research on Concept Stability of the Thesaurus Based on Ecology
- 作者:
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邢福元 常 春
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中国科学技术信息研究所 北京 100038
- 关键词:
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叙词表概念 生态学 稳定性
- 摘要:
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[目的/ 意义] 在叙词表的新建与更新维护过程中,提前确定概念数量和概念间关系的大致情况,是词表构建的重要工作。[方法/ 过程]借鉴生态学原理,从生态位、食物网和冗余机制三个方面说明叙词表概念稳定性的形成原因,并选取MeSH 医学主题词表和《核科学技术叙词表》,分别统计概念的数量变化和概念间关系的变化情况进行实证。[结果/ 结论]从生态学角度对叙词表概念的稳定性进行了解释,同时证明叙词表概念存在数量稳定性和关系稳定性,并依据此对叙词表的更新维护提出一定建议。
更新日期/Last Update:
1900-01-01