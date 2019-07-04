[目的/ 意义]我国网络舆情服务业市场已经成为一个极其重要的特殊市场,其内部运行规律值得研究。文章以一个全新的视角审视我国网络舆情服务业的发展历程、市场规模和运行状态,并提出针对性的反思意见。[ 方法/ 过程]通过收集各级社会管理部门和组织公开采购网络舆情服务的中标公告,采用资料分析法对其进行观察与分析。[结果/ 结论]研究发现:我国网络舆情服务业的历史虽不是很长,但发展十分迅速,其市场规模可观、可期;党政机关及事业单位是网络舆情服务市场中最主要的采购单位,未来企业舆情或成为行业发展新的增长点;软件和信息服务类公司占据着绝对的主导地位,并呈现出向行业大企业集中发展的趋势;在服务内容上,早期重舆情监测和报告分析,近来重舆论引导功能,系统开发、服务外包和账号租赁作为其主要的执行方式;但行业内用户群体单一、部分社会管理部门采购能力不足、专业从事网络舆情服务的企业较少等问题依旧阻碍着行业发展。