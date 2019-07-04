[1]王润珏.信息时代的舆情特征与政府应对机制建设路径研究*[J].情报杂志,2019,(07):111.
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信息时代的舆情特征与政府应对机制建设路径研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年07期
- 页码:
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111
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
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A Study of the Characteristics of Public Opinion and the Construction ofGovernment Coping Mechanism in the Information Age
- 作者:
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王润珏
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中国传媒大学国家传播创新研究中心 北京 100024
- 关键词:
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舆情 舆情演变 舆情应对机制
- 摘要:
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[目的/ 意义] 随着信息化程度的不断深入,舆情发生发展的规律和特征都处于不断变化的状态之中,也对政府的舆情应对工作不断提出新挑战和新要求。因此,舆情研究需要持续关注最新舆情事件,敏锐洞察舆情发展特征,及时为政府提供有效的舆情应对策略。[方法/ 过程]结合舆情理论与舆情分析和应对工作的经验,通过案例分析、数据分析等方法,对当前舆情发展的新特征进行归纳和抽象分析,并进一步探索政府应对机制建设的方法。[ 结果/ 结论]信息时代,我国政府可以尝试从4 个方面探索舆情应对机制的建设与创新路径,即建立基于大数据的舆情监测和分析机制,建立多主体参与的政府决策联席会议制度,建立专门化的媒体数据库和多部门协同工作机制,建立舆情应对的口径库和分级舆情处理机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01