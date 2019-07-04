[目的/ 意义] 美国的国防情报整合起步较早,经过了长期的实践检验,其中的经验与教训值得我们学习与反思,尤其在我国国防和军队改革的重要时期,对我军的相关建设具有重要的借鉴意义。[方法/ 过程] 总结归纳出美国国防情报整合所取得的成效以及其中的有益因素,从主体和实施途径等方面揭示出美国国防情报整合存在的深层次问题与矛盾。[结果/ 结论]经过长期的探索,美国国防情报整合取得了阶段性的成果,有效改善了国防情报业界的混乱局面,但仍存在诸如整合不彻底,长远战略规划缺失以及整合主体定位不清等问题。