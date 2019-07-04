[目的/ 意义]近年来,国家安全学研究及学科建设工作逐渐得到了国家和学界的广泛关注。从学理和科学角度看,国家安全学是安全科学的一个大的学科分支。因此,开展安全科学视域下的国家安全学研究及学科建设研究具有重要的理论与现实意义。[方法/ 过程]从学理和科学角度出发,运用理论思辨方法,分析基于安全科学视角开展国家安全学研究与学科建设的必要性、重要性与紧迫性,并深入解析安全科学视域下的国家安全学的由来与新认识。在此基础上,提出安全科学指导下的国家安全学学科建设总体建议和学科体系架构。[ 结果/ 结论] 研究发现,亟待基于安全科学视角审视和助力国家安全学建设,国家安全学是安全科学发展的必然产物。同时,从安全科学角度出发,有助于进一步认识国家安全学的本质与内容,有助于提出具有指导性和科学性的安全学学科建设总体建议和学科体系框架。