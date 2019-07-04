[目的/ 意义]探究总结国家安全情报类法律法规的主题扩散趋势,为今后中央层级和地方层级制定类似法规提供借鉴和参考。[方法/ 过程]在获取符合要求的材料的基础上,基于政策扩散理论,采取量化的方式,通过横向扩散和纵向扩散两个视角进行分析,以关键词的权重作为分析指标,计算承继比、扩散比和创新比。[结果/ 结论] 同一年度地方层级颁布的法律法规文本和中央层级颁布的法律法规文本在主题承继上保持了一致性,很好地落实了中央的精神,但是也结合了各个地方的实际情况作出了一定的深化;同一层级中,中央层级更好的从宏观角度进行法律法规方向的把握,同时合理进行政策的评估与调整,地方层级在很大程度上对前一年的政策主题进行承继,但是创新程度有待加强。