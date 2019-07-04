[1]马海群 张 斌.我国安全情报类法律法规政策扩散分析*[J].情报杂志,2019,(07):28.
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我国安全情报类法律法规政策扩散分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2019年07期
- 页码:
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28
- 栏目:
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- 出版日期:
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2019-07-04
文章信息/Info
- Title:
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Analysis on the Diffusion of Security Information Laws andRegulations and Policies in China
- 作者:
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马海群1; 2 张 斌3
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1. 黑龙江大学俄罗斯语言文学与文化研究中心 哈尔滨 150080;2. 黑龙江大学信息资源管理研究中心 哈尔滨 150080;3. 黑龙江大学信息管理学院 哈尔滨 150080
- 关键词:
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国家安全 安全情报 法律法规 横向扩散 纵向扩散
- 摘要:
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[目的/ 意义]探究总结国家安全情报类法律法规的主题扩散趋势,为今后中央层级和地方层级制定类似法规提供借鉴和参考。[方法/ 过程]在获取符合要求的材料的基础上,基于政策扩散理论,采取量化的方式,通过横向扩散和纵向扩散两个视角进行分析,以关键词的权重作为分析指标,计算承继比、扩散比和创新比。[结果/ 结论] 同一年度地方层级颁布的法律法规文本和中央层级颁布的法律法规文本在主题承继上保持了一致性,很好地落实了中央的精神,但是也结合了各个地方的实际情况作出了一定的深化;同一层级中,中央层级更好的从宏观角度进行法律法规方向的把握,同时合理进行政策的评估与调整,地方层级在很大程度上对前一年的政策主题进行承继,但是创新程度有待加强。
更新日期/Last Update:
1900-01-01