[目的/ 意义] 随着人工智能技术的发展与应用,其衍生的伦理问题日益受到关注,但是国内从理论或技术层面防范人工智能伦理冲突的情报评述非常有限,收集人工智能伦理知识情报是当下人工智能健康发展的迫切需求。[方法/ 过程]借助CitespaceIII 对选自Web of Science 的人工智能伦理领域文献进行知识图谱分析,分别利用检索式#1“人工智能伦理”主题文献与检索式#2“机器人伦理”主题文献进行全面且科学的知识聚类议题探析。[ 结果/ 结论]在聚类分析的基础上从人工智能载体的道德主体性研究、机器人的伦理价值敏感设计、人工道德智慧研究与人工智能技术的伦理控制四个方面对人工智能伦理研究领域进行了总结与展望。